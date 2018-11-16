Президент Татарстана подписал официальный некролог по случаю кончины Сакины Шаймиевой

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал официальный некролог по случаю кончины Сакины Шаймиевой, супруги Минтимера Шаймиева, первого президента и Государственного Советника Республики Татарстан.

«Общественность Республики Татарстан понесла тяжелую утрату», — говорится в тексте некролога, который размещен на сайте правительства Республики Татарстан.

«Для супруги Минтимера Шариповича Шаймиева никогда не была важна публичность. Сакина Шакировна вела скромный образ жизни, сама занималась домашним хозяйством и воспитанием детей, очень любила своих внуков и правнуков. Она всегда была очень доброжелательная, простая в общении, внимательная к людям», — говорится в некрологе.

Отмечается, что особую любовь супруга Минтимера Шаймиева испытывала к театру и к татарскому творчеству.

«Сакина — это явление. Исключительное. Ее главный талант — творить добро. Таких, как она, у нас еще называют «избранник Аллаха»… Потому что все, что она делает, — это совершенно искренне и бескорыстно», — сказал о супруге Минтимер Шаймиев.



Некролог подписали президент РТ Рустам Минниханов, его жена Гульсина, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр республики Алексей Песошин, глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров и другие.



Сакина Шаймиева скончалась сегодня на 80-м году жизни. В час дня в казанской мечети «Марджани» прочли джаназа-намаз (заупокойную молитву). В Галиевской мечети города после вечерней молитвы прочтут аяты из Куръана и совершат дуа за ее упокоение.

