Ушла из жизни супруга первого президента и Госсоветника РТ Сакина Шаймиева

На 80-м году ушла из жизни Сакина ханум Шаймиева, супруга Минтимера Шаймиева, первого Президента и Госсоветника Республики Татарстан.

Редакция интернет-газеты выражает глубокие соболезнования семье Шаймиевых.

Справка

Сакина Шаймиева родилась 23 августа 1939 года в Казани.

В 1958 году окончила планово-экономический факультет Казанского кооперативного техникума. Первое место работы — в Калининском (ныне Актанышском) районе на Калининском райпотребсоюзе экономистом-плановиком, где и познакомилась с Минтимером Шаймиевым – студентом Казанского сельскохозяйственного института, который приехал в свою родную деревню Аняково на преддипломную практику.

В июне 1961 года вышла замуж за Минтимера Шаймиева, и семья переехала по месту распределения мужа – в Муслюмово. Там Сакина Шаймиева работала в Муслюмовский райпотребсоюз на должности старшего экономиста-плановика. В 1962 году вместе с мужем переехала в Мензелинск.

В 1962 году родился сын Айрат, в 1964 – сын Радик. Сакина Шаймиева заочно окончила Московский высший финансовый институт. В 1967 году М.Шаймиева пригласили инструктором в обком партии. Семья переехала в Казань. С.Шаймиева поступила на работу в Управление общественного питания на должность старшего экономиста.

В 1969 году работала старшим экономистом в специализированном магазине «Приборы», затем в 3-м тресте столовых города Казани. С 1970 года – в планово-финансовом отделе Министерства торговли ТАССР. В 1983 году перешла на работу начальником планово-финансового отдела Центрального универмага. В 1989 году, в возрасте 50 лет, вышла на пенсию.