Татарстан планирует освоить до конца года 88,3 млрд рублей из федерального бюджета

Татарстан по итогам девяти месяцев 2018 года привлек в экономику республики 60,3 млрд рублей из федерального бюджета. При этом утвержденные лимиты из федерального бюджета в этом году составили 88,3 млрд рублей.



«Объемы привлеченных в экономику республики федеральных средств выше прошлого года, однако по их поступлению наблюдается отрицательная динамика», — цитирует пресс-служба Госсовета РТ замминистра экономики республики Наталью Таркаеву.

По ее словам, республика «недополучает» уже утвержденные лимиты. Однако до конца года все запланированные суммы должны поступить.

«Нужно использовать все возможности и выполнить запланированное, и главное, — освоить выделенные средства в ближайшие два месяца», — поставил задачу Фарид Мухаметшин.