Путин создал управление по приграничному сотрудничеству

Президент России Владимир Путин преобразовал управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству.

Президент поручил руководителю администрации в месячный срок утвердить структуру и штатное расписание управления, сообщается в тексте указа на сайте Кремля.

Другим указом Путин назначил руководителем управления по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна, который с 2013 года возглавлял управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

Ранее Путин освободил от должности начальника управления президента по внешней политике Александра Манжосина, который занимал этот пост с 2004 года. Его место занял Игорь Неверов, ранее возглавлявший Второй европейский департамент МИД.