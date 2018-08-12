Лидером по продажам кроссоверов и внедорожников в РФ стала Hyundai
По итогам 6 месяцев 2018 года лидером по продажам новых кроссоверов и внедорожников в России стала Hyundai. Компания продала 47,3 тыс. таких автомобилей.
Вторую строчку занял Renault (37,5 тыс. шт.). Тройку замыкает Nissan (30,3 тыс.), сообщает «Автостат».
Далее следуют Toyota (29,1 тыс.), KIA (25,4 тыс.), Mitsubishi (18,6 тыс.), Volkswagen (17,6 тыс.), Lada (15,4 тыс.), Chevrolet (14,5 тыс.) и Mazda (11 тыс.).
Всего же за полгода было реализовано 338,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.
Ранее стало известно, что самым популярным внедорожником на вторичном рынке стала Lada 4x4.БизнесРозничная торговляАналитика
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