Список персон

Вафин Фарит Салихович

Финансы, Страховые компании

Общая информация

Родился в д. Старый Менгер Арского района ТАССР.

Образование:

1975 г. — факультет «планирование промышленности» Казанского финансово-экономического института.

Трудовая деятельность:

1978 — 1993 гг. — старший инженер-программист в вычислительном центре, начальник планово-экономического отдела в управлении «Татнефтегаз», позже — заместитель начальника финансового отдела, отдела внешнеэкономических связей, начальник отдела импорта во внешнеэкономической фирме объединения «Татнефть».

1993 — 1994 гг. — начальник отдела по созданию страховой компании «Чулпан».

С февраля 1994 г. — генеральный директор ЗАО СК «Чулпан».

Заслуженный экономист Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Пушкина, 66
  • Телефон: +7(8553) 30-44-90
  • Email: chulpan@tatais.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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