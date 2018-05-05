Вафин Фарит Салихович
Общая информация
Родился в д. Старый Менгер Арского района ТАССР.
Образование:
1975 г. — факультет «планирование промышленности» Казанского финансово-экономического института.
Трудовая деятельность:
1978 — 1993 гг. — старший инженер-программист в вычислительном центре, начальник планово-экономического отдела в управлении «Татнефтегаз», позже — заместитель начальника финансового отдела, отдела внешнеэкономических связей, начальник отдела импорта во внешнеэкономической фирме объединения «Татнефть».
1993 — 1994 гг. — начальник отдела по созданию страховой компании «Чулпан».
С февраля 1994 г. — генеральный директор ЗАО СК «Чулпан».
Заслуженный экономист Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Пушкина, 66
- Телефон: +7(8553) 30-44-90
- Email: chulpan@tatais.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018