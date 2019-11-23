К 2024 году сердечные болезни будут убивать на четверть меньше пациентов

На Всероссийском конгрессе кардиологов в Казани обсудили реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в части сердечно-сосудистых заболеваний

На пленарной дискуссии, завершившей конгресс, главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов описывал светлое будущее российской кардиологии: бесплатные лекарства для хронических больных, создание высокотехнологичных медцентров, увеличенный коечный фонд, патронаж больных после выписки из стационара, электронные медкарты, которые сами будут считать статистику. И. о. министра здравоохранения РТ Альмир Абашев приводил оптимистичную статистику, а заместителя премьер-министра РТ Лейлу Фазлееву беспокоит профилактика ССЗ.

Первый кардиологический форум, на котором вместе работали медики, чиновники и журналисты

На конгрессе, который прошел в «Казань Экспо» 22 ноября, собрались специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и еще более чем из 50 регионов России: докторов, менеджеров здравоохранения, представителей фармацевтики, чиновников и депутатов, сотрудников СМИ. В числе организаторов мероприятия были Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Фарммедполис Республики Татарстан, Министерство здравоохранения РТ, профильные вузы и другие государственные и общественные организации.

Темой конгресса были заявлены актуальные вопросы амбулаторного ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но на полях форума обсуждали самые разнообразные проблемы сердечно-сосудистой медицины и социальные аспекты, связанные с ней.

Например, на инструкционной сессии «ССЗ. Информированность и сознательность населения. Тандем «Медики — СМИ» обсудили проблемы взаимодействия общества, СМИ и медицинских ведомств, вызовы последних лет (например, когда соцсети запускают панику, а СМИ разъясняют населению реальное положение вещей при помощи медиков). Одним из приглашенных экспертов на этой сессии была Анна Саушина, директор «Реального времени», а ее собеседником стал доктор медицинских наук Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ от Татарстана.

Внушительный состав спикеров и модераторов, участие чиновников самого высокого уровня и ряда крупных СМИ позволяют говорить о том, что Конгресс удался и стал очень значимым событием для медицинской общественности страны. Так, например, кроме ведущих кардиологов страны, в нем приняли участие:

глава представительства ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович;

президент Мировой федерации сердца, бывший президент Европейского кардиологического общества Фаусто Пинто;

главный внештатный специалист Минздрава РФ по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Татьяна Зарубина;

главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике Любовь Дроздова;

главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева;

директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Алексей Алехин;

заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева;

и. о. министра здравоохранения РТ Альмир Абашев

В рамках конгресса Минпромторг России организовал экспозицию отечественных производителей медицинских изделий для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Главный внештатный кардиолог ПФО, академик АН РТ, заведующий кафедрой кардиологии ФПК и ППС КГМУ Альберт Галявич на заключительной пленарной дискуссии конгресса заметил:

«В таком формате — с участием одновременно чиновников, представителей медицинского сообщества и СМИ — кардиологический конгресс проходит впервые, и это нас очень радует. Мы очень волновались и хотели, чтобы все прошло на высшем уровне — и нам все удалось!».

К 2020 году в России от сердечно-сосудистых заболеваний умрут до 24 миллионов человек

Этой страшной цифрой главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская открыла пленарную дискуссию «Реализация нацпроекта «Здравоохранение» в части ССЗ. Первые результаты и вызовы». Ее сомодератором стал главный внештатный кардиолог ПФО Альберт Галявич. В качестве приглашенных экспертов выступили заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, исполняющий обязанности министра здравоохранения РТ Альмир Абашев и главный внештатный кардиолог Минздрава РФ в Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, академик РАН, Сергей Бойцов.

Эвелина Закамская, главный редактор телеканала «Доктор»

Как известно, главная цель национального проекта «Здравоохранение» — повысить среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет, на это выделяется 1 трлн 726 млрд рублей за шесть лет — с 2019 по 2024 годы включительно. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одна из ключевых его программ. Смертность в этой сфере должна быть снижена почти на четверть. Современным медицинским оборудованием переоснастят 140 сосудистых центров и 460 первичных сосудистых отделений. На реализацию программы выделено 75 млрд рублей. На финальной дискуссии конгресса обсуждали именно вопросы того, как отечественная кардиология будет двигаться дальше, как в этом ей помогут нацпроекты (не только «Здравоохранение», но и «Демография») и что уже сделано в рамках нацпроекта в Татарстане.

«На Татарстан совершенно справедливо равняются многие регионы»

Республика Татарстан находится в числе лидеров российского здравоохранения. Например, средняя продолжительность жизни в республике на полтора — два года выше, чем в среднем по стране. «На вас совершенно справедливо равняются многие регионы», — заметила Эвелина Закамская и передала слово Лейле Фазлеевой с вопросом о том, как проходит первый год проекта «Здравоохранение» в республике, какие задачи стоят перед руководством и как они выполняются.

Фазлеева поприветствовала всех собравшихся от имени президента и премьер-министра РТ. В своем рассказе она акцентировала внимание на том, что очень сложно улучшить результаты, которые и без того намного лучше, чем в среднем по стране, но Татарстан не боится этих вызовов и планомерно работает. Еще она обратила внимание собравшихся на четкую корреляцию результатов реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». В обоих проектах Лейла Фазлеева выделила четыре направления, по которым идет особенно активная работа руководства республики. Это увеличение рождаемости, снижение смертности (особенно от сердечно-сосудистых заболеваний), переосмысление отношений врача и пациента (нужно ориентировать медицину на человека) и профилактическая работа с населением.

Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра РТ

«Как жительница республики, хочу сказать, что первый вопрос, который поднял нацпроект, — это внимание человека к своему здоровью. Это, скорее всего, то наследие, которое оставит после себя национальный проект, — рассказала Лейла Ринатовна. — Думаю, что в результате мы создадим новые формы профилактических мероприятий, ведь запрос населения к структуре здравоохранения в связи с этим тоже растет. Мы отрабатываем эти вопросы: есть проекты, которые реализуются только в Татарстане. Например, к одной из таких локальных историй я могу отнести «Дружелюбную поликлинику». Мы переосмысливаем систему взаимодействия пациента и учреждения здравоохранения: нужно сделать медицину более пациентоориентированной».

Альмир Абашев: «Мы снизили смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 11%»

Исполняющий обязанности министра здравоохранения РТ Альмир Абашев тоже рассказал, что удалось сделать в Татарстане за первый год реализации нацпроекта:

— Первый год проходит довольно интенсивно. Глобально перестраивается вся система здравоохранения и вся система соцзащиты. Мы создаем механизмы контроля за реализацией нацпроекта. Задачи у нас очень амбициозные, и по текущим результатам мы видим снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 11% — мы ее довели до 549,8 на 100 тысяч с базовой цифры более 600, которую мы видели в 2018 году. Большой вклад в эту работу вносят высокотехнологичные центры, но одними их усилиями проблему глобального снижения смертности от ССЗ не решить. Тесно соприкасаются с нацпроектом «Здоровье» некоторые разделы нацпроекта «Демография», в частности — посвященный управлению общественным здоровьем. В нем, на мой взгляд, лежат фундаментальные основы медицинской профилактики.

Альмир Абашев, и. о. министра здравоохранения РТ

Как и Лейла Фазлеева, Альмир Абашев тоже указал на необходимость наладить процесс взаимоотношения врача и пациента:

— У нас качество инфраструктуры на высоком уровне: за минувшие 2 года мы реализовали проект модернизации поликлиник в республике с бюджетом 7,8 млрд рублей. Больше 170 объектов здравоохранения подверглись полной реновации, и сейчас облик наших поликлиник стал совершенно другим. Но над процессом, над созданием безбарьерной среды для контакта с медработником мы продолжаем работать. Надо сломать порог в общении!

Клинические рекомендации вместо медико-экономических стандартов

Эвелина Закамская озвучила важные цифры по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас она составляет 588 человек на 100 тысяч населения, а целевой показатель нацпроекта — выйти на 450 человек, то есть снизить смертность на 25 процентов.

Академик РАН Сергей Анатольевич Бойцов рассказал, что за этим стоит. Конечно, в первую очередь федеральный проект «Борьба с ССЗ» направлен на сокращение количества острых сосудистых катастроф — инсультов и инфарктов миокарда. Но на один из первых планов выходит сейчас сердечно-сосудистая недостаточность и лечение больных с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (например, с ишемической болезнью сердца).

Для решения этой проблемы профильное медицинское сообщество сейчас разрабатывает клинические рекомендации. Это сборник документов, полностью описывающий логику и процесс взаимоотношений врача и пациента, включая и постановку диагноза, и лечение, и реабилитацию, и дальнейшую профилактику. Клинические рекомендации дают врачу гораздо больше степеней свобод, чем другой документ — медико-экономические стандарты, которыми руководствовались врачи до сих пор. Рекомендации на каждом этапе имеют класс и уровень доказательности. Врач может выбирать, ту или другую меру предпринять. Бойцов выразил надежду на то, что именно клинические рекомендации помогут построить грамотную систему работы с пациентами на всех уровнях его взаимодействия с медицинскими учреждениями.

Сергей Бойцов, академик РАН, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Центрального, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов

«Чем больше людей выживают после инфаркта, тем больше становится больных хронической сердечной недостаточностью»

В рамках дискуссии было затронуто множество актуальных вопросов, которые нужно решать, в том числе в рамках нацпроектов. Например, в России научились эффективно лечить инфаркт миокарда, но это повлекло за собой рост количества хронических больных. Сергей Бойцов подтвердил эту статистику:

«Действительно чем больше людей выживают после инфаркта, тем больше становится больных хронической сердечно-сосудистой недостаточностью. Пациент выживает, но остается больным. При таком диагнозе средняя продолжительность жизни человека составляет от трех до пяти лет сравнимо с онкологией!».

Решать проблему таких больных Бойцов предлагает своевременной диагностикой и увеличением количества больничных коек в специализированных отделениях, а не в общих терапевтических. Решение недостатка коек он видит также в создании межрайонных кардиологических отделений на базе районных больниц. И, наконец, необходимо постоянно проводить кардиологическое обучение терапевтов, потому что их в стране 50 тысяч, а кардиологов — только 10 тысяч. Поэтому большая часть пациентов с ХСН наблюдается в основном у терапевтов. Важно также наладить постгоспитальный патронаж таких больных: чтобы медсестры регулярно проводили физикальный осмотр и вели выписанных из стационара пациентов в течение трех-четырех недель после выписки:

«Таким образом процентов на 60—70 мы сможем решить эту проблему. В начале декабря будет собрана профильная комиссия, которая рассмотрит регламентные вопросы».

Альберт Галявич, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ в ПФО

Альберт Абашев заметил, что в Татарстане процесс лечения хронических сердечно-сосудистых больных упирается в жесткий барьер — стоимость лечения. Он видит в этом дополнительный вызов:

«С точки зрения экономической модели, лекарственная терапия хронических больных очень дорогая. Со следующего года у нас возникнет программа совместного финансирования из федерального и республиканского бюджета по вторичной профилактике на сумму 247 миллионов рублей. В таких программах мы сможем реализовать медпомощь людям, в том числе и за пределами госпитальной помощи».

Бесплатные лекарства для хронических больных без справки об инвалидности: когда сказка станет былью

Сергей Бойцов рассказал о том, что в 2020 году в нескольких пилотных регионах будет апробирована программа по бесплатному лекарственному обеспечению пациентов, перенесших ОКС, коронарное шунтирование, инсульты и клапанные операции.

Год назад НМИЦ кардиологии Минздрава РФ совместно со Сколково и ВШЭ рассчитали, сколько средств нужно, чтобы обеспечивать бесплатные медикаменты для хронических больных в первичном звене в рамках диспансерного наблюдения. Специалисты проанализировали реальную практику, составили пропорции разных комбинаций болезней. Сумма оказалась большой: 500 миллионов рублей в год на 1 миллион населения. Это была первая попытка Минздрава организовать не льготное, а бесплатное лекарственное обеспечение.

«Таких больных появляется ежегодно около 800 тысяч человек, — говорил Сергей Анатольевич. — Но пока масштаб пилотного проекта будет небольшим, потому что надо отработать организационную модель — выписку электронных рецептов. Чтобы рецепт, выписанный в кабинете врача, улетел во все аптеки города. Есть и другие детали организации процесса, и мы их все прорабатываем, а потом «обкатаем» на пилотных регионах».

Кроме прочего, в эту программу войдет еще и пункт о том, что бесплатные препараты будут назначаться не только больным с подтвержденной инвалидностью, но и всем, у кого есть медицинские показания.

Популяционный скрининг и важность информации

В конце дискуссии собравшимся в зале дали возможность задать вопросы и внести предложения. Прозвучали слова одного из татарстанских кардиологов о том, что медикам важно наладить работу со СМИ, чтобы люди имели оперативный доступ к важной и правдивой информации. На фоне информационных вызовов последних лет это особенно необходимо. Лейла Фазлеева подтвердила, что над ростом информированности населения правительство РТ работает, а и. о. министра здравоохранения Альмир Абашев даже включил этот вопрос в число важнейших задач Минздрава:

«Жаркие споры ведутся по поводу популяционной профилактики, центров общественного здоровья. Тема обсуждается горячо, важна популяризация целей, которые преследуют нацпроекты. Нужно воспитание культуры потребления того, что сегодня предлагает здравоохранение, знания о здоровом образе жизни и культуре питания — все это один из ключевых доноров нашего успеха в дальнейшем. Без взаимодействия со СМИ это не получится, и это важнейшая наша задача».

И последнее, что обсуждали в рамках дискуссии — популяционный скрининг (проще говоря, диспансеризация населения). Сергей Бойцов подтвердил, что диспансеризация очень эффективна в плане выявления ишемической болезни сердца, острой сердечной недостаточности, гипертонии.

«Если взять население от 25 до 64 лет и провести скрининг лиц, у которых нет доказанных ССЗ, то 41 процент мужчин имеет высокий риск смерти от болезней сердца в ближайшие 10 лет. Среди женщин этот показатель составляет 6 процентов. 23 процента женщин и 28 процентов мужчин уже имеют доказанные ССЗ, и поэтому регулярный скрининг нашему населению просто необходим».

