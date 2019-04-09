09 апр. 2019

Online-конференция с Романом Костомаровым, олимпийским чемпионом по фигурному катанию

Online-конференция с Романом Костомаровым, олимпийским чемпионом по фигурному катанию

9 апреля в 16:30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Роман Костомаров — олимпийский чемпион по фигурному катанию, многократный чемпион мира, Европы и России.

Ключевые темы беседы:

  • Результаты выступлений российских спортсменов на ЧМ-2019. Что означает триумф Алины Загитовой, почему мы провалились в мужском одиночном катании и что помешало России взять вторую медаль в танцах на льду?
  • Как изменилась индустрия ледовых шоу за 15 лет? Могут ли в России ледовые шоу стать таким же культом как в Японии?
  • Как «Ледниковый период. Дети» сказывается на развитие детского фигурного катания?

Задать свои вопросы нашему гостю можно, кликнув по ссылке и оставив комментарий к публикации.

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