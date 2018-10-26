Новости общества

22:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Равиль Гайнутдин встретился с кандидатами на пост председателя ДУМ РБ

20:46, 26.10.2018
Равиль Гайнутдин встретился с кандидатами на пост председателя ДУМ РБ
Фото: dumrb.ru

Председатель Совета муфтиев России Равиль хазрат Гайнутдин встретился с кандидатами на пост председателя ДУМ Республики Башкортостан в Московской Соборной мечети.

Среди них был председатель ДУМ РБ Муфтий Нурмухамет Нигматуллин и имам мечети «Фатхислам» города Уфы Айнур хазрат Биргалин.

Муфтий Башкортостана на встрече с председателем Совета муфтиев России отметил заслуги и успехи Биргалина.

«Если поднимать вопрос о преемнике, то достойным кандидатом мне видится Айнур хазрат Биргалин. Он молод, образован, добивается поставленных целей» — цитирует Нигматуллина пресс-служба ДУМ РБ.

Биргалин в свою очередь обозначил ряд ключевые проблем мусульман Башкортостана и представил свое видение развития мусульманской Уммы республики.

Равиль Гайнутдин пообещал поддержать идеи Биргалина по таким вопросам как помощь в финансировании проектов, получение грантов для ММРО региона, обучение в МИИ и стажировки за рубежом, прохождения курсов повышения квалификации для имамов.

Ранее «Реальное время» подробно писало о кандидатах на пост председателя ДУМ РБ.

ОбществоКультура Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты