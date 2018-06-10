Скандалы недели: пожар в ТЦ «Порт», неудачи выпускников на ЕГЭ и приговор работникам УФСИН

Обзор главных событий с 4 по 9 июня по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» публикует обзор главных событий уходящей недели. О пожаре в казанском ТЦ «Порт», финансовых претензиях к Рушание Бильгильдеевой, очередной попытке АСВ завладеть акциями «Ак Барс» Банка, приговоре работникам ФСИН, проблемах татарстанских выпускников и многом другом читайте в нашем материале.

ТЦ «Порт»: как пожар разросся с 20 до 2,8 тысячи квадратов

Утром во вторник в Казани загорелся очередной торговый объект. На этот раз пожар произошел в ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте. Жертв удалось избежать благодаря тому, что возгорание произошло рано утром, когда в ТЦ было мало людей. По сообщению МЧС, к 8.00 на месте происшествия были задействованы 21 единица техники и 80 человек личного состава казанского гарнизона. Из торгового центра спасатели эвакуировали 20 человек — в основном это были арендаторы, приехавшие загружать товар.

Возгорание началось на площади 20 кв. м, однако довольно скоро площадь выросла в 10 раз. Ситуацию усугубляло то, что район, в котором расположен ТЦ «Порт», является маловодным — воду для тушения подвозили, в частности, коммунальной техникой. В итоге площадь горения разрослась до 2,8 тыс. кв. м. Пожару присвоили четвертый класс опасности, всего на месте происшествия было задействовано 84 единицы техники и 367 человек. Многие из арендаторов «Порта» оказались бывшими погорельцами «Новой Туры» и ТЦ «Адмирал».

6 июня представители МЧС сообщили, что рассматривают три версии произошедшего: по их словам, причинами пожара могли стать неисправность электропроводки или техники, неосторожное обращение с огнем, а также поджог.

Иск ей еще в начале мая предъявил юридический центр «Перспектива», которому Бильгильдеева должна более 3 млн рублей. Фото Максима Платонова

Рушание Бильгильдеевой дали месяц

В Арбитражном суде РТ на этой неделе прошло заседание по вопросу личного банкротства Рушании Бильгильдеевой, депутата Казгордумы, председателя татарстанского отделения «Справедливой России» и директора агентства недвижимости «Пассаж». Иск ей еще в начале мая предъявил юридический центр «Перспектива», которому Бильгильдеева должна более 3 млн рублей.

Обязательства перед юрцентром образовались в несколько этапов. Изначально лидер татарстанских справедливороссов под расписку взяла 4 млн рублей у Александра Афиногенова. Из них Бильгильдеева смогла вернуть лишь 1,5 млн. Через какое-то время Афиногенов переуступил долг другому физическому лицу. Наконец, от него права требования перешли «Перспективе» — с учетом набежавших процентов в размере 664 тыс. рублей.

На суде представитель Бильгильдеевой Роман Ключников добивался мирового соглашения. По его словам, его клиент на момент заседания уже перевела «Перспективе» 100 тыс. рублей и намерена погашать долг дальше. В итоге суд отложил рассмотрение дела до 4 июля. Судья Наиля Гарапшина через представителя посоветовала Бильгильдеевой до этого срока погасить все обязательства и представить суду доказательства.

Сама бизнес-вумен в беседе с корреспондентом «Реального времени» заверила, что сможет уложиться в отведенный срок. «У меня на сегодняшний день [денег] нет. Если бы были, мы бы уже сегодня принесли квитанции об оплате. Но будет возможность — мы заплатим. В срок, установленный судом, — до конца июня мы уложимся».

На заседании, однако, выяснилось, что долг перед «Перспективой» — не единственный. Всего в отношении Бильгильдеевой возбуждено девять исполнительных производств. Общий размер требований неизвестен. Однако, судя по опубликованным решениям Вахитовского суда, бизнес-вуман задолжала более 4,1 млн рублей по двум кредитам «Булгар Банку» (после его краха требования принадлежат АСВ).

Агентство по страхованию вкладов не оставляет попыток включить 20,4% акций «Ак Барс» Банка, принадлежащие Госжилфонду РТ (ГЖФ), в конкурсную массу «Татфондбанка». Фото Романа Хасаева

АСВ продолжает атаковать Госжилфонд из-за акций «Ак Барса»

Агентство по страхованию вкладов не оставляет попыток включить 20,4% акций «Ак Барс» Банка, принадлежащие Госжилфонду РТ (ГЖФ), в конкурсную массу «Татфондбанка». Еще одно заседание по этому делу прошло на днях в Арбитражном суде РТ.

На долю в «Ак Барсе» конкурсный управляющий «Татфондбанка» претендует, поскольку ранее она являлась залогом по невозвращенным кредитам. В 2016 году ГЖФ передал акции в качестве обеспечения по обязательствам нескольких компаний, которые якобы согласились участвовать в достройке проблемных домов. Незадолго до краха «Татфондбанка», 5 декабря 2016 года, договор залога с Госжилфондом был расторгнут.

С тех пор АСВ пытается восстановить залог. Ранее агентство добивалось ареста 20,4% акций «Ак Барса», однако получило отказ. Одновременно АСВ убеждает суд признать недействительным соглашение, по которому с кредитов было снято обеспечение. Рассмотрение дела продолжается. На последнем заседании арбитражный суд по ходатайству АСВ согласился отложить рассмотрение дела.

В «Ак Барсе» говорят, что, независимо от того, чем закончится спор, на работе банка это не отразится. Спорный пакет акций не является ни контрольным, ни блокирующим. Влияние неблокирующего пакета на позицию контролирующего акционера — Республики Татарстан — будет ограниченным, сказали «Реальному времени» в пресс-службе банка.

В понедельник в мэрии Казани подсчитывали ущерб от урагана, который обрушился на город 30 мая

Главным пострадавшим от урагана в Казани стало «Лебяжье»

В понедельник в мэрии Казани подсчитывали ущерб от урагана, который обрушился на город 30 мая. О последствиях по очереди докладывали представители пострадавших районов.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах ветер повалил 41 дерево. Некоторые из них упали на здания и автомобили. В результате были повреждены три кровли, фасады двух зданий, а также 13 машин. Кроме того, пострадали линии электропередач.

В Кировском и Московском районах вдоль дорог упало 32 дерева (а во дворах — более 100) из-за чего было частично ограничено движение по трем улицам. Примерно в 1 млн рублей ущерб от урагана оценила Академия тенниса Шамиля Тарпищева, где ветер сорвал более 250 метров кровли и повредил 11 прожекторов. Однако самый серьезный ущерб был причинен парку «Лебяжье», где в особо охраняемой зоне упало более 1 тыс. деревьев.

Татарстанские выпускники срезались на ЕГЭ

Результаты ЕГЭ по математике в Татарстане могут быть пересмотрены — такого развития событий не исключают в Министерстве образования и науки РТ. До пересмотра дело может дойти из-за одного из заданий, которое содержалось в экзамене. Речь идет о задании под номером 17, на котором срезались многие республиканские школьники — даже те из них, кто претендовал на высшие баллы.

По словам родителей и учителей из нескольких городов республики, задача могла испортить множеству школьников итоговый результат ЕГЭ. В школах задания, подобные этому, при подготовке к экзамену не рассматривались; фактически 17-я задача выходила за рамки школьного курса.

По словам родителей и учителей из нескольких городов республики, задача могла испортить множеству школьников итоговый результат ЕГЭ. Фото Максима Платонова

Недовольные родители школьников составили петицию на имя президента Владимира Путина, которая уже набрала почти 100 тыс. подписей.

Собеседник «Реального времени» в Минобрнауки РТ надеется, что петиция, скорее всего, будет рассмотрена. «Если ученик ни теоретически, ни практически не изучал те разделы математики, которых нет в школьной программе, то он не может набрать 100 баллов. Это неправильно. Это должно быть пересмотрено. Тем более, что соответствующие указания президентом страны уже даны по поводу совершенствования системы ЕГЭ», — говорит он.

9 лет для начальника ИК-19

8 июня Приволжский суд Казани вынес приговор двум сотрудникам ФСИН — начальнику ИК-19 Алмазу Тазееву и начальнику оперативного отдела той же колонии Сергею Герасимову. Они обвинялись в поборах на проведение строительно-монтажных работ в обмен на помощь в организации длинных свиданий с заключенными, содействие в условно-досрочном освобождении и переводе в другую колонию.

Дело в отношении работников ФСИН было возбуждено еще в 2016 году по заявлению Гульнары Аббасовой, жены одного из осужденных Сергея Сиваченко. В заявлении она написала, что ее вынуждали оплачивать стройматериалы для колонии, а один раз даже заставили купить павлина. Оба обвиняемых вину не признавали. Долгое рассмотрение уголовного дела сопровождалось сменой показаний свидетелей и другими странностями.

Судья Тагир Рахиев зачитывал приговор несколько часов. Все это время между близкими Тазеева и сторонниками Сиваченко происходили перепалки. В итоге суд приговорил Тазеева к 9 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 40 млн рублей, Герасимов получил 3,5 года колонии общего режима. После вынесения вердикта защита осужденных заявила, что приговор основывается на поддельных документах, а доказательства невиновности суд проигнорировал.

Отметим, что скандалы в системе ФСИН в Татарстане не помешали ее начальникам разбогатеть в 2017 году. Согласно опубликованным ими декларациям, доходы 88 начальников службы составили 84,7 млн рублей, за год увеличившись на 30 процентов. Совместный с супругами доход начальников управления ФСИН составил 109,4 млн рублей.

Для слушаний, которые проходили 5 июня в школе №174, въезд в школу перегородили танковыми ежами. Фото Инны Серовой

Генплан Казани: противостояние продолжается

В Казани продолжаются публичные слушания по проекту нового генплана, который вызвал шквал недовольства горожан. В ходе очередных раундов слушаний на этой неделе к протестующим жителям поселков, которые оказались под угрозой сноса из-за строительства новых дорог, присоединились садоводы.

Для слушаний, которые проходили 5 июня в школе №174, въезд в школу перегородили танковыми ежами. В вестибюле школы дежурили курсанты с резиновыми дубинками наготове. На слушания пришло более 140 человек, которым не терпелось высказать свои претензии властям. На некоторых из них были надеты головные уборы с надписями «не дадим снести дома в Больших Клыках!».

Представители Бречалова сорвали отбор кандидатов в мэры

В будущих выборах мэра Ижевска, исход которых до недавнего времени казался весьма предсказуемым, может произойти неожиданный поворот. 8 июня в столице Удмуртии должен был состояться отбор кандидатов. Но не состоялся — утром пресс-служба главы региона Александра Бречалова распространила сообщение, в котором говорилось, что четверо из 12 членов конкурсной комиссии по разным причинам не смогут присутствовать на заседании. Таким образом, для легитимности заседания не набралось кворума.

Интересно, что все четыре непришедших члена комиссии оказались представителями Бречалова (всего от главы Удмуртии в комиссии шесть человек). Эксперты считают, что неявка представителей Бречалова на заседание — не случайность. Скорее всего, это означает, что кандидаты на пост мэра Ижевска еще не до конца согласованы в Москве — либо в аппарате самого губернатора, говорит политолог Павел Заболотских. Ранее главным претендентом на пост градоначальника считался председатель Городской думы Олег Гарин.

Ранее главным претендентом на пост градоначальника считался председатель Городской думы Олег Гарин. Фото udmurt.ru



В другом регионе Поволжья — Башкортостане — продолжается передел на рынке продуктового ретейла. Недавно стало известно, что местная сеть «Матрица», которая в последние полгода закрыла несколько магазинов, уступит еще несколько своих точек X5 Retail Group. Федеральная компания готовит к открытию несколько «Пятерочек» и «Перекрестков» на месте бывших «Матриц».

Владельца «Матрицы», компанию «Универсал-трейдинг» Тимура Гизатуллина преследуют финансовые сложности. «Универсал-трейдинг» задолжал несколько сотен миллионов рублей «Бинбанку». Однако весной Гизатуллин смог договориться с кредиторами об отсрочке выплат на 3 года.

Никифоров займется бизнесом в Иннополисе

Экс-министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров опроверг слухи о своем переходе в радиоэлектронное подразделение «Ростеха» (о возможном назначении Никифорова главой концерна «Радиоэлектронные технологии» ранее сообщали федеральные СМИ).

На днях бывший министр посетил форум ЦИПР—2018 в Иннополисе. В кулуарах форума, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли он возглавит КРЭТ, Никифоров ответил: «Нет, это не так».

Более того, бывший чиновник рассказал, что зарегистрировал в Иннополисе две компании, которые будут заниматься проектами в сфере сквозных технологий: «Это технологические компании, которые будут заниматься определенными проектами в области развития технологий». По его словам, фирмы будут заняты над 10 проектами, а сам Никифоров сейчас набирает команды специалистов.

В этот раз не было зала с приглашенными, президент отвечал на вопросы жителей по видеотрансляции. Фото kremlin.ru



Путин поддержал МСЗ и газовые заправки

7 июня Владимир Путин провел свою 16-ю «прямую линию». В этот раз она прошла в новом формате: не было зала с приглашенными, президент отвечал на вопросы жителей по видеотрансляции. На связи в прямом эфире также находились губернаторы и министры.

В ходе «прямой линии» Путин, в частности, предложил развивать транспорт на газомоторном топливе вместо электрического. По его словам, это целесообразно с точки зрения экологии. Главный вопрос заключается в организации газомоторных заправок, отметил он, добавив, что этим занимается «Газпром».

Также Путин поддержал строительство мусоросжигательных заводов и прокомментировал скандал с депутатом Леонидом Слуцким, которого обвинили в домогательствах несколько журналисток. Президент сказал, что ничего об этом не слышал. Тем не менее, он имеет на этот счет свое мнение. «Я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи, в какую-то кампанию», — сказал президент.

Незадолго до «прямой линии» Путин дал интервью журналисту австрийского медиахолдинга ORF Армину Вольфу, ответив на ряд острых вопросов — в том числе про вмешательство России в президентские выборы в США и расследовании катастрофы «Боинга» в Донбассе.

Глава ФАС Андрей Кашеваров предложил запретить госбанкам покупать другие кредитные организации, чтобы доля первых не увеличивалась. Фото Романа Хасаева



ЦБ устал от банковской монополии

На днях Центральный банк выпустил аналитический доклад, в котором заявил о крайне низком уровне конкуренции на российском финансовом рынке. По выражению представителей ЦБ, рынок представляет собой «монополию или олигополию с конкурентным окружением», доминирующее положение в большинстве регионов занимают два крупнейших госбанка — Сбербанк и ВТБ.

В докладе также говорится, что на сегодняшний день в России не осталось регионов, где установление нормальной конкуренции возможно без внешних вмешательств (в 2016 году таких регионов было четыре).

В связи с этим регулятор предложил запретить банкам указывать в рекламе на наличие прямого или косвенного участия государства в их капитале. Также ЦБ считает целесообразным обязать работодателей отдельной категории компаний предлагать сотрудникам не один, а несколько зарплатных проектов на выбор.

В свою очередь глава ФАС Андрей Кашеваров предложил запретить госбанкам покупать другие кредитные организации, чтобы доля первых не увеличивалась. «Мы предложили запретить госбанкам дальнейшее приобретение. Остается сделать следующий шаг — все это реализовать и решить, как можно администрировать те запреты, которые будут не во вред, а во благо», — заявил он.

Автозакам на ЧМ — красный свет?

Футбольный мундиаль в Казани повлияет на работу конвойных служб — движение автозаков с подсудимыми между СИЗО и судами будет парализовано, подобным слухом с «Реальным временем» поделились профессиональные защитники. С их слов, подобные негласные ограничения действовали и в период Универсиады-2013. Как выяснилось, слух о возможной приостановке процессов с участием арестованных дошел и до судов. Правда, никаких нормативных документов там пока не видели. И не увидят, — заверил «Реальное время» старший инспектор УФСИН по РТ Алексей Ларин: «Введение подобных ограничений не планируется».

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