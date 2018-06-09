Монополия с окружением: Эльвира Набиуллина против гегемонии госбанков

В России больше нет регионов, где конкуренция в банковском секторе возможна без внешнего вмешательства

Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал доклад о конкуренции на финансовом рынке, в котором заявил, что российский банковский сектор представляет собой «монополию или олигополию с конкурентным окружением». Доминирующие позиции в основных видах банковских услуг почти везде занимают Сбербанк и ВТБ, тогда как остальным приходится преодолевать высокие барьеры. В связи с этим ЦБ предлагает запретить упоминать в рекламе об участии государства в капитале банков, а также дать работникам организаций более широкий выбор зарплатных проектов. Эксперты, с которыми поговорило «Реальное время», поддерживают идеи ЦБ, однако считают, что кардинально ситуация не изменится.

Лидер и окружение

ЦБ 7 июня представил аналитический доклад об уровне конкуренции на финансовом рынке. Доклад готовился при участии Федеральной антимонопольной службы, а содержащиеся в нем выводы строились на расчетах индекса Линда и индекса развития рыночной конкуренции. Первый из них позволяет определить количество организаций, которые занимают лидирующее положение на рынке. Второй индекс дает представление об общем уровне конкуренции за счет сопоставления рыночной доли лидеров и их последователей.

Результаты анализа неутешительны: «По итогам проведенного исследования мы пришли к выводам о том, что большинство рассматриваемых сегментов финансового рынка характеризуется недостаточным уровнем конкуренции и представляет собой монополию или олигополию с конкурентным окружением», — говорится в докладе.

ЦБ смотрел, как обстоят дела с конкуренцией в нескольких видах финансовых услуг — и констатировал, что в каждом из них доминирующее положение занимают Сбербанк и его ближайший конкурент ВТБ. Как подсчитал регулятор, в сегменте кредитования и депозитов физических лиц Сбербанк входит в число лидирующих игроков в 83 из 85 регионах; а ВТБ — в 68. В кредитовании и привлечении средств организаций Сбербанк сохраняет лидирующие позиции в 82 субъектах РФ, а ВТБ имеет одну из главных позиций в 61 регионе.

Как подсчитал регулятор, в сегменте кредитования и депозитов физических лиц Сбербанк входит в число лидирующих игроков в 83 из 85 регионах. Фото Олега Тихонова



Кроме того, значимыми игроками в этих видах услуг являются «Газпромбанк» и «Россельхозбанк»: первый в зависимости от региона занимает долю 3—38%, второй — 3—82%. В привлечении средств госорганизаций тоже доминируют Сбербанк (в 74 субъектах) и ВТБ (в 52 субъектах).

Представители регулятора отмечают, что со временем состав лидеров во всех сегментах не меняется — как правило, это один-два крупных федеральных банка, что говорит о наличии высоких входных барьеров для остальных игроков. Так, количество региональных рынков, где доминирует единственный банк, увеличилось с 59 до 67. «Не осталось регионов, в которых развитие конкуренции возможно без дополнительных внешних воздействий (по итогам 2016 года таких регионов было четыре)», — говорится в докладе.

Таким образом, резюмирует ЦБ, в основных видах банковских услуг «сложилась классическая ситуация модели рынка Форхаймера (доминирующий лидер в конкурентном окружении)».

За ассортимент, против рекламы

Со времени, когда, став во главе ЦБ, Эльвира Набиуллина начала расчистку банковского сектора, сжалась сама институциональная среда. С 2013 по 2018 год число действующих банков сократилось более чем на 40%. Если в начале 2013-го в пяти крупнейших кредитных организациях было сконцентрировано чуть более половины общих активов сектора, то к началу этого года те же пять игроков имели почти 56% всех активов.

Также на 1 января в банках из топ-5 хранилось свыше 64% всех вкладов населения (это 16,74 трлн рублей) и чуть менее 59% от совокупного объема депозитов и средств на счетах организаций (14,6 трлн). Перекос заметен и в финансовом результате. На начало этого года пять крупнейших банков имели прибыль в размере 979 млрд рублей, тогда как игроки, занимающие 6—20 места в банковской системе, заработали 452 млрд убытка.

ЦБ пишет, что сегодня в России есть не менее 57 федеральных актов, предъявляющих повышенные требования при оказании ряда банковских услуг. Фото abnews.ru



Вдобавок сложности для многих банков создает нормативно-правовая база: ЦБ пишет, что сегодня в России есть не менее 57 федеральных актов, предъявляющих повышенные требования при оказании ряда банковских услуг (к примеру, при привлечении средств бюджетных организаций). Обычно эти требования касаются размера собственного капитала. Из-за этого доступ к оказанию таких услуг имеет только ограниченный круг банков.

Учитывая это, регулятор считает целесообразным обеспечить равный доступ всех банков к привлечению некоторых видов средств, предоставлению гарантий по госконтрактам, а также к получению субсидий по отдельным программам.

Однако этим ЦБ предлагает не ограничиваться. В докладе говорится, что не в последнюю очередь развитию конкуренции может способствовать «устранение возможности манипулирования доверием потребителя». Речь идет о том, чтобы запретить банкам указывать в рекламе информацию о прямом или косвенном участии государства в их капитале.

Еще одно предложение касается зарплатных проектов: ЦБ выступает за то, чтобы обязать отдельные категории работодателей на выбор предлагать сотрудникам не один, а несколько банков-операторов.

«Участие государства — не повод бахвалиться»

У экспертов предложения регулятора в части рекламы и зарплатных проектов вызвали одобрение. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с корреспондентом «Реального времени» заявил, что считает обе идеи правильными. Когда речь заходит о зарплатном банке, говорит он, у работников должен быть выбор; причем чем шире этот выбор, тем лучше: «Можно разбавить один банк с государственным участием всего с одним частным, и говорить: «Вот видите — там и частный есть». Но частная монополия ничем не лучше государственной монополии».

Предложение по рекламе тоже надо поддержать, считает Тосунян: «Участие государства в капитале не является ни достоинством, ни недостатком. Это является лишь характеристикой с точки зрения регистрационных служб или с точки зрения акционеров. Но это не повод, чтобы бахвалиться».

Когда речь заходит о зарплатном банке, говорит Тосунян, у работников должен быть выбор; причем чем шире этот выбор, тем лучше. Фото arb.ru



«Я думаю, что это очень хорошие предложения, — говорит эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. — С зарплатными проектами у нас вообще проблема. Сейчас настолько филигранно шлифуют права потребителей, что в свое время озаботились принятием закона об отмене мобильного рабства. А в сегменте зарплатных проектов очень недостойная ситуация, когда люди вынуждены менять банк с переходом с работы на работу». В идеале карта клиента должна быть включена в более гибкую систему, не ограниченную инфраструктурой одного банка — но до этого еще далеко.

Мера, касающаяся запрета на упоминание о госучастии в рекламе, тоже правильная, считает Арт, поскольку в противном случае получается «игра на мощи акционера». «Но в целом, боюсь, это вряд ли изменит таксебешную ситуацию с конкуренцией, — продолжает он. — Ее уровень естественно снизился вследствие закрытия многих банков и перетока депозитной массы в госбанки».

Ни один из шести банков, куда обратилось «Реальное время», предложения ЦБ пока не прокомментировал.