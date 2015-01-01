Стратегия-2030

10 июня 2015 года Госсовета РТ проголосовал за принятие закона о реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, которую под личным контролем Рустама Минниханова разрабатывала команда питерского Леонтьевского центра совместно с экспертами из Татарстана, а курировал экс-министр финансов России Алексей Кудрин. За разработкой и реализацией Стратегии-2030 наблюдают корреспонденты "Реального времени".