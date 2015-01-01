Стратегия-2030
Сюжет 15 материалов
10 июня 2015 года Госсовета РТ проголосовал за принятие закона о реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, которую под личным контролем Рустама Минниханова разрабатывала команда питерского Леонтьевского центра совместно с экспертами из Татарстана, а курировал экс-министр финансов России Алексей Кудрин. За разработкой и реализацией Стратегии-2030 наблюдают корреспонденты "Реального времени".
- 23 марта, 07:00 8 Нижнекамск-2030: «зеленая» экономика и патриотизм населения Как мозговой штурм чиновников, бизнесменов и промышленников помог выявить корневую проблему Нижнекамска и найти выход из нее
- 11 июня, 07:00 10 Минниханов возобновит диалог России с исламским миром по поручению Путина Почти шесть лет спустя Россия возобновляет работу группы по общению с мусульманским ООН — под председательством президента Татарстана
- 10 июня, 07:00 5 «Стратегия-2030»: за что депутаты Госсовета могут раскритиковать «книгу будущего» Татарстана
- Мероприятия 01 июня, 07:00 7 Владимир Грицких: «Мы ни в коем случае не должны убирать нефть как основной ресурс развития» Стенограмма онлайн-конференции «Реального времени» с руководителем регионального офиса проекта «Татарстан-2030»
- 13 апр, 07:00 «Если убрать слова «Татарстан», «Казань», «Кама» и «Волга», стратегия подойдет для любого региона» На заключительном этапе обсуждения Стратегия-2030 показалась экспертам слишком скромной, инерционной и обезличенной
- 16 марта, 07:00 «Татарстан–2030»: не мечты о колонизации Луны, а стратегические ориентиры На 156 страницах проекта ключевого стратегического документа республики 266 раз встречается слово «кластер» и 157 раз — «агломерация»
- 15 янв, 16:16 Татарстан-2030: будущее республики вынесут на общественное обсуждение Леонтьевский центр завершил разработку проекта стратегии «Татарстан-2030»