Даутова Евгения Валентиновна
Общая информация
Родилась 27 июня 1957 года в с. Ям-Посад Чувашской АССР.
Образование:
1979 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова ( специальность «прикладная математика» )
Трудовая деятельность:
1979 — 1984 гг.- инженер Казанского государственного научно-исследовательского и проектного института по внедрению вычислительной техники в народном хозяйстве.
1984 — 1987 гг. — старший инженер, старший научный сотрудник Государственного комитета по делам строительства СССР НИ Институт экономики строительства (Казань).
1987 — 1990 гг. — старший инженер, инженер-программист второй категории Казанского отделения Института электронных управляющих машин.
1990 год — системный программист совместного советско-швейцарского предприятия «АСКАД».
1990 — 1992 гг. — программист фирмы «Развитие».
1992 год — специалист отдела ценных бумаг Волжско-Камской биржи.
1992 — 1993 гг. — ведущий специалист Волжского информационного центра «Информ – ВЭС».
1993 год — заместитель генерального директора акционерного страхового общества «Промышленная страховая компания».
1993 — 1996 гг. — ведущий экономист отдела ценных бумаг и коммерческой деятельности Татарского регионального отделения Россельхозбанка, начальник отдела маркетинга и перспектив развития Татарского регионального отделения Агропромбанка.
1996 — 1998 гг. — заместитель председателя правления Интехбанка.
1998 год — советник министра экономики и промышленности РТ.
С декабря 1998 года – председатель правления ОАО «Акционерный коммерческий банк „Спурт“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Спартаковская, д.2
- Телефон: (843) 291-50-00
- Email: info@spurtbank.ru
- Сайт: www.spurtbank.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018