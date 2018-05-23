Победа DANAFLEX на Международном конкурсе WorldStar 2018

Компания DANAFLEX в очередной раз удостоилась высокой награды на Международном конкурсе WorldStar. В этом году компания DANAFLEX подтвердила свои достижении в номинации «Гибкая упаковка для бакалейной продукции».



Премия WorldStar является одной из основных международных наград в области упаковки Всемирной организации упаковки (WPO). В 2018 году торжественное чествование победителей конкурса проходило в Австралии, г. Голд-Кост. Представители авторитетного международного жюри акцентировали внимание на следующие критерии упаковки: уровень защиты продуктов от воздействия окружающей среды, состав упаковки, привлекательный дизайн, эргономичность и экологичность. Важно отметить, что компания DANAFLEX стала единственной из пяти участников из России, которая заслужила наивысшую награду.

Обладателем премии стала гибкая упаковка для макаронных изделий компании «Макфа». Производители муки, круп и макаронных изделий предъявляют особые требования к упаковке, самым главным является то, что используемые пленочные материалы должны отличаться повышенной стойкостью к проколу. Компания DANAFLEX создала уникальную гибкую упаковку, которая сохраняет продукт от внешних воздействий и одновременно эластична. Благодаря используемому материалу из двуосно ориентированного полипропилена (БОПП) упаковка защищает продукт от прокола, низких температур и при этом продолжает оставаться эластичной. Эта уникальная способность упаковки особенно ценна для таких продуктов как мука, крупы и макароны.

Успех компании DANAFLEX на авторитетном международном конкурсе наглядно подтверждает ее постоянный рост и высочайший уровень компетенции в области инновационных упаковочных решений.