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Метроэлектротранс прокомментировал сбои в работе терминалов казанского метро

14:50, 21.07.2025

По словам представителей организации, это было связано с перезагрузкой оборудования

Метроэлектротранс прокомментировал сбои в работе терминалов казанского метро
Фото: Динар Фатыхов

В казанском метрополитене произошел временный сбой в работе терминалов для оплаты проезда. Причиной стала перезагрузка системы. Об этом «Реальному времени» сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

— Перезагрузка терминалов и турникетов занимает несколько минут, сейчас все работает, — рассказали в пресс-службе метрополитена.

Ранее в соцсетях казанцы пожаловались на проблемы с бесконтактной оплатой проезда в метро и очереди в метрополитене.

Дарья Сайфиева

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