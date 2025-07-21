Метроэлектротранс прокомментировал сбои в работе терминалов казанского метро

По словам представителей организации, это было связано с перезагрузкой оборудования

Фото: Динар Фатыхов

В казанском метрополитене произошел временный сбой в работе терминалов для оплаты проезда. Причиной стала перезагрузка системы. Об этом «Реальному времени» сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

— Перезагрузка терминалов и турникетов занимает несколько минут, сейчас все работает, — рассказали в пресс-службе метрополитена.

Ранее в соцсетях казанцы пожаловались на проблемы с бесконтактной оплатой проезда в метро и очереди в метрополитене.



Дарья Сайфиева