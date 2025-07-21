Метроэлектротранс прокомментировал сбои в работе терминалов казанского метро
По словам представителей организации, это было связано с перезагрузкой оборудования
В казанском метрополитене произошел временный сбой в работе терминалов для оплаты проезда. Причиной стала перезагрузка системы. Об этом «Реальному времени» сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
— Перезагрузка терминалов и турникетов занимает несколько минут, сейчас все работает, — рассказали в пресс-службе метрополитена.
Ранее в соцсетях казанцы пожаловались на проблемы с бесконтактной оплатой проезда в метро и очереди в метрополитене.
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