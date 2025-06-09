Правительство одобрило усиление уголовной ответственности в России для иноагентов

Соответствующий законопроект готовятся внести в Госдуму

Фото: взято с сайта government.ru

Правительство России одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, подготовленный Госдумой. Об этом сообщил депутат нижней палаты Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

— Положительный отзыв нами также получен от Верховного суда РФ. Готовим законопроект к внесению в Государственную думу, — сообщил он.

Документ предлагает привлекать иноагентов к уголовной ответственности после первого случая административного нарушения.



Сейчас для этого необходимо минимум два эпизода нарушения закона об иноагентах.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов заявил, что иностранцам, совершившим действия, нарушающие интересы России, за пределами страны, закроют въезд на территорию РФ.

Дарья Сайфиева