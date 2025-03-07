Лолита Милявская прокомментировала отмену концерта в Казани

Фото: Мария Зверева

Певица Лолита Милявская высказалась по поводу отмены своего концерта, который должен был состояться в выставочном центре «Казань Экспо» 21 марта, сообщили в РИА «Новости».

— Комментировать нечего, — высказалась певица.

Напомним, что отмена связана с обращениями общественной организации «Русская община» к властям Татарстана, которые потребовали прикрыть мероприятие из-за скандала, связанного с «голой» вечеринкой, на которой Лолита была гостем.

Певица ранее прокомментировала отмену юбилейных концертов, подчеркнув свою благотворительную деятельность в госпиталях во время военных конфликтов.

Анастасия Фартыгина