Лолита Милявская прокомментировала отмену концерта в Казани
Певица Лолита Милявская высказалась по поводу отмены своего концерта, который должен был состояться в выставочном центре «Казань Экспо» 21 марта, сообщили в РИА «Новости».
— Комментировать нечего, — высказалась певица.
Напомним, что отмена связана с обращениями общественной организации «Русская община» к властям Татарстана, которые потребовали прикрыть мероприятие из-за скандала, связанного с «голой» вечеринкой, на которой Лолита была гостем.
Певица ранее прокомментировала отмену юбилейных концертов, подчеркнув свою благотворительную деятельность в госпиталях во время военных конфликтов.
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