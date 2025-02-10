Казанцы лидируют по бюджету на празднование новоселья среди городов-миллионников

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Большинство россиян (71%), переезжая в новое жилье, устраивают новоселье или планируют это сделать, считая это хорошим поводом собрать близких и друзей (57%). К такому выводу пришли специалисты «Авито Недвижимости», опросив 10 тыс. совершеннолетних россиян.

В среднем за жизнь россияне переезжают трижды (2,94 раза), при этом чаще других на переезд решаются жители Краснодара (3,42 раза), а реже — жители Омска (2,48 раза), Казани (2,57 раза) и Москвы (2,78 раза).

Россияне готовы потратить на празднование новоселья 11 600 рублей. Наибольший бюджет на это событие закладывают жители Казани (16 031 рубль) и Москвы (14 770 рублей).



Самым желанным подарком на новоселье россияне назвали деньги (30%), за ними следуют бытовая техника для кухни (22%) и для дома (20%), товары для дома (20%) и другие полезные вещи. При этом почти четверть россиян (24%) будут рады любому подарку.

Среди тех, кто никогда не устраивал новоселье и не планирует этого делать,

большинство опрошенных россиян отметили, что не видят в этом необходимости (59%).

Рената Валеева