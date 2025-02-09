Минобороны заявило о взятии села Орехово-Василевка в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль село Орехово-Василевка в ДНР. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве обороны.

— В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Юг» освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики, — говорится в официальном сообщении ведомства.

По данным Минобороны, в районе пяти населенных пунктов ДНР нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ.

— Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств, — сообщили в Минобороны.

7 февраля стало известно, что российские войска взяли под контроль город Дзержинск в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.