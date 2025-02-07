В Татарстане беременные и дети с диабетом получат датчики для мониторинга глюкозы

В Татарстане внедряют программу, в рамках которой беременные женщины и дети с инсулиновым диабетом получат датчики для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Установка системы будет осуществляться в стационарных медицинских учреждениях, поликлиниках или на дому и продлится две недели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Датчик позволит пациентам вести активный образ жизни: с ним можно мыться, спать и заниматься спортом. В течение 14 дней датчик будет собирать данные, после чего его необходимо заменить на новый, уточнили в пресс-службе Республиканской клинической больницы.

Специальные тренинги по установке аппаратов прошли узкопрофильные специалисты из разных уголков Татарстана под руководством главных внештатных эндокринологов республики Луизы Бареевой и Марии Шайдуллиной.

Эта инициатива является частью федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», входящего в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Напомним, что в Татарстане закупят лекарства для диабетиков на 53,4 млн рублей. Минздрав Татарстана объявил тендер на поставку почти 22,8 тыс. упаковок препарата «Дапаглифлозин». Лекарства предназначены для граждан, получающих государственную социальную помощь.



Анастасия Фартыгина