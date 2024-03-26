«Таттелеком» выделит на дивиденды 75% чистой прибыли за 2023 год

Фото: Максим Платонов

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Таттелеком» состоится 15 мая 2024 года. Один из вопросов повестки — распределение чистой прибыли компании за 2023 год.

По итогам прошлого года она составила 1 358,1 млн рублей. Совет директоров рекомендовал направить на дивиденды 75% ее объема — 1 018 645 126,67 рубля. В этом случае выплата составит 0,04887 рубля на акцию.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года, предложено установить 27 мая 2024 года.

Также в повестку годового общего собрания акционеров включены вопросы утверждения годового отчета и бухгалтерской отчетности, избрания совета директоров и ревизионной комиссии, назначения аудиторской организации, внесения изменений в устав компании и его принятие в новой редакции.

Стоимость ценной бумаги компании «Таттелеком» на Московской бирже за 2023 год выросла на 92,91% (с 0,51 до 0,98 рубля).

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Рената Валеева