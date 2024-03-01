По проекту «Точка трезвости» в семьях Татарстана продолжила жить тысяча детей

Эффективность программы по профилактике социального сиротства «Точка трезвости» за время ее существования составила 75%. Именно столько семей отказались от употребления алкоголя и сохранили детей в семьях, сообщил сегодня первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Проект по профилактике социального сиротства включает комплексный подход к лечению, организации досуга и воспитанию ребенка.

Программа, осуществляемая межведомственной комиссией, существует с 2015 года. Цель проекта — тотальный отказ родителями от алкоголя для оставления ребенка в семье. Ее деятельность возглавляет комиссия по делам несовершеннолетних. За время работы проекта около 1 тыс. детей оставлены в родных семьях, рассказала ответственный секретарь республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ильсар Гарифуллина.



С 2015 года, когда в программе участвовали 35 женщин, число участников в 2022 году возросло до 106 человек, в числе которых насчитывалось 6 семейных пар. В 2024 году в программе приняли участие 185 семей и семейных пар из всех районов Татарстана.

В пул мероприятий проекта входят психологическая терапия, фармакологическая терапия для отказа родителей от приема алкоголя. Участвует наркологическая служба и — районные службы и наркодиспансер. Так, за 2023 год 17 человек прошли стационарное лечение, было проведено около 1 тыс. индивидуальных сеансов коррекционной психотерапии, 356 психодиагностических мероприятий, 457 мотивационных программ и 586 групповых занятий.

— Работа в этой программе для нашей отрасли сложная задача. Приходится работать с семьями, которые подошли к критической точке изъятия детей из семьи. Комплекс инициативных мероприятий наших ведомств мы направляем женщинам и семейным парам, чтобы они отказались от приема алкоголя, и дети продолжили жить, учиться и развиваться в своих семьях, — сказал Абашев.

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Аделия Сафина