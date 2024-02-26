Холдинговая компания TCS Group переехала с Кипра на остров Русский

Созданная в рамках перерегистрации TCS Group компания «ТКС Холдинг» зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на дальневосточном острове Русский. Она сменила кипрскую прописку на российскую и стала 70-й компанией, зарегистрированной в САР, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ).

— Редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний показывает свою эффективность, позволяя национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов — российских и международных, повышая эффективность корпоративного управления бизнеса. Благодаря поддержке КРДВ, ЦБ, Минэкономразвития России процесс редомициляции осуществляется крайне эффективно и оперативно, — поделился мнением глава «Тинькофф» Станислав Близнюк.

Из-за переезда временно прекращены торги расписками TCS Group Holding на Московской бирже. Цена одной бумаги составляет 3 057 рублей.

Одобрение акционеров TCS Group о перерегистрации компании с Кипра на Российскую Федерацию было принято на внеочередном собрании 15 января 2024 года. Для осуществления процесса редомициляции в устав компании будут внесены утвержденные изменения.

Процедура редомициляции включает несколько этапов, которые совершаются как в России, так и на Кипре. Компания планирует, что основные этапы редомициляции будут завершены в первом квартале 2024 года.



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