Новости бизнеса

18:59 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Henderson готов выплатить дивиденды за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли

17:50, 25.01.2024

Henderson подтвердил готовность выплатить дивиденды за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли, но не менее чем 25 рублей на одну акцию, выяснило «Реальное время».

— Ограничений по выплатам дивидендов нет, так как показатель долга к EBITDA по стандартам IFRS 16 составляет около 1,2 — при ограничивающем значении долга к EBITDA свыше 3, — прокомментировал президент и председатель Совета директоров Henderson Рубен Арутюнян.

Размер прибыли Henderson за 2023 год превысил 2 млрд рублей. Выручка по итогам прошедшего года составила 16,7 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Марагрита Головатенко
БизнесРозничная торговля
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть688.5
  • Нижнекамскнефтехим113.15
  • Казаньоргсинтез107.6
  • КАМАЗ196
  • Нижнекамскшина84
  • Таттелеком1.112