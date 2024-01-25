Henderson готов выплатить дивиденды за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли

Henderson подтвердил готовность выплатить дивиденды за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли, но не менее чем 25 рублей на одну акцию, выяснило «Реальное время».



— Ограничений по выплатам дивидендов нет, так как показатель долга к EBITDA по стандартам IFRS 16 составляет около 1,2 — при ограничивающем значении долга к EBITDA свыше 3, — прокомментировал президент и председатель Совета директоров Henderson Рубен Арутюнян.

Размер прибыли Henderson за 2023 год превысил 2 млрд рублей. Выручка по итогам прошедшего года составила 16,7 млн рублей.

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Марагрита Головатенко