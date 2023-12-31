Россия ожидает рост товарооборота с Египтом за 2023 год на 25%

Фото: realnoevremya.ru/Демина Татьяна

Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит $7 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на торгового представителя РФ в Египте Алексея Теваняна.

— В 2023 году наблюдается сохранение положительной динамики взаимной торговли, особенно российского экспорта в Египет. По итогам этого года мы ожидаем, что товарооборот увеличится на четверть и превысит отметку в 7 миллиардов долларов США, — сказал Теванян.

Он отметил, что российская сторона надеется, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем. Компании Египта заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах, добавил Теванян.

Ранее он сообщил, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) находятся на завершающей стадии.



— Заключение соглашения о свободной торговле между Египтом и ЕАЭС упростит доступ нашим товарам на египетский рынок. Переговоры по зоне свободной торговли находятся на завершающей стадии, — сказал он.

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Максим Кокунин