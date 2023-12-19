Умер заслуженный строитель Татарстана Хамза Абзалов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане на 78-м году жизни умер заслуженный строитель республики, генеральный директор ОАО ПМК «Заволжская» Хамза Абзалов. Эту должность он занимал с 1998 года.

— Хамза Варисович внес большой вклад в развитие инфраструктуры Зеленодольского района, под его руководством были построены школы в сельских поселениях, спортивный комплекс в Нурлатах. Он активно участвовал в жизни села, оказывал спонсорскую и благотворительную помощь жителям, стал инициатором создания первой мечети в Нурлатах, — рассказали в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана.



Карьеру Хамза Абзалов начал в 1962 году сельхозрабочим в Нурлатском плодопитомнике. Затем он работал электромонтером, старшим инженером и прорабом. Награжден медалью «Ветеран труда».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина