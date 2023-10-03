Сергей Шойгу: российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли ему серьезный урон

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) значительно ослабили боевой потенциал противника, а также нанесли ему серьезный урон, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

— Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон, — сказал Шойгу.

По словам министра обороны России, ВСУ не смогли добиться успеха в наступлении. Шойгу подчеркнул, что «попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работино на Запорожском направлении» провалились.

Подразделения «Южной» группировки успешно отразили все атаки украинской армии на Соледаро-Бахмутском направлении.

Помимо этого Сергей Шойгу заверил, что планов по проведению дополнительной мобилизации в России нет. По его словам, вооруженные силы государства располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции.

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Илина Хакимова