Минобороны России сообщило об отражении четырех атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Минобороны России сообщило об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.

— На Краснолиманском направлении в районе Торского выступа действиями подразделений группировки войск «Центр» огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены четыре попытки атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что авиация нанесла удары по двум пунктам временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Торское. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено более 10 артиллерийских расчетов. Потери ВСУ на данном направлении составили до 50 военнослужащих. Также уничтожена одна боевая бронированная машина.

С 17 по 23 сентября российские войска нанесли удары по украинским объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников. За неделю им удалось уничтожить часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном.



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Максим Кокунин