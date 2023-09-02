Минобороны России: над Белгородской областью перехвачены два украинских беспилотника
Минобороны России сообщило о перехвате двух украинских БПЛА над Белгородской областью.
— Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области, — рассказали в военном ведомстве.
Напомним, сегодня ночью Киев попытался совершить террористическую атаку на Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров. Первая попытка произошла 1 сентября примерно в 23.15, вторая — 2 сентября примерно в 02.10, третья — примерно в 02.20. Все три катера уничтожены.
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