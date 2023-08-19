Российские войска уничтожили многочисленный отряд ВСУ на левом берегу Днепра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На левом берегу Днепра российские войска разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что передовым группам украинских войск, среди которых в основном были наемники, позволили выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.

— Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями. Разрозненные группы противника полностью зачищены, — передает сообщение министерства RT.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во время операции были захвачены десятки образцов иностранного вооружения, а также боеприпасы, радиостанции и снаряжение.

Сегодня российскими средствами ПВО была уничтожена зенитная ракета комплекса ПВО С-200, которую переоборудовали в ударный вариант. Украина запустила ее в сторону Крыма.

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Айрат Назипов