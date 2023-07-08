В Алькеевском районе Татарстана отметили национальный чувашский праздник Уяв — видео

Фото: скриншот видео ТНВ от realnoevremya.ru

В селе Сиктерме Алькеевского района Татарстана — на родине чувашского поэта Петра Хузангая (1907-1970 гг.) прошел один из самых главных праздников чувашского народа — Уяв. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как и в годы его жизни Петра Хузангая, Уяв отмечается после посевной или в начале сенокоса — в те дни, когда люди могут дать себе отдохнуть. Отличительной чертой Уява в Татарстане является то, что все мероприятия праздника проходят сразу на трех языках: чувашском, татарском и русском. В этот раз гостями мероприятия стали заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, глава Чувашской федеральной автономии Николай Гаврилов и депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

— В республике проживает более 170 национальностей и каждая из них составляет красивый цветок мощного национального букета под названием «Народ Татарстана»! У каждого народа нашей республики есть свой национальный праздник и вот сегодня мы свидетели мощного, грандиозного, самого яркого праздника — Уява. Это история, традиции, язык и в конце концов наше будущее! — сказал Ахметов.

В прошлом году около 10 тысяч гостей приехали в Татарстан на чувашский народный праздник Уяв.

Гостями праздника стали люди со всей страны и ближнего зарубежья. Уяв собрал более 100 чувашских творческих коллективов из многих регионов страны.



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Максим Кокунин