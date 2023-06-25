Посол США в Москве связывалась с МИД России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Посол США в Москве Линн Трейси контактировала с представителями МИД России по ситуации вокруг ЧВК «Вагнер», однако госсекретарь Энтони Блинкен не связывался с главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

По их данным, в связи со случившимся «контакты с Россией осуществлялись как между послом США Линн Трейси и МИД [РФ], так и на нескольких других уровнях». Телекомпания не указала, на каких именно.

Утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



На Евгения Пригожина в ФСБ заведено уголовное дело. В Кремле, после достижения договоренности с ним, заявили, что дело прекратят.



После полуночи бойцы ЧВК «Вагнер» вышли из Ростова-на-Дону. В течение дня (25 июня) их подразделения покинули территорию Воронежской области. По данным на 13:00, они покинули и Липецкую область.

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Максим Кокунин