Специалист назвала способ защититься от кори

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Единственным способом не заболеть корью является вакцинация. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, передают «Известия Мордовии».

По ее словам, корью заражаются только те, кто не сделал прививку. При этом человек является переносчиком еще до появления первых симптомов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аксенова также сообщила, что эффективность и безопасность вакцины от кори доказана уже давно, поэтому бояться процедуры этой не надо, а тем более искать фиктивные медицинские отводы от нее.

Напомним, в январе глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что в регионе тревожная ситуация по заболеваемости корью. Она обратила внимание, что если среди населения республики есть непривитые, могут возникнуть большие очаги заболевания.



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Елизавета Пуншева