Советник главы ДНР рассказал об угрозе эпидемии из-за подрыва дамбы в Артемовске

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что подрыв дамбы в Артемовске со стороны украинских войск может серьезно осложнить эпидемиологическую обстановку в городе. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, из-за прорыва дамбы вода начала заливать подвалы и это может вызвать эпидемию среди мирного населения. Кроме того, он отметил, что разрушение дамбы усложнит доставку продовольствия и приведет к продовольственному кризису.

Напомним, нкануне ВСУ взорвали дамбу в Артемовске. Как рассказывал Кимаковский, украинские военные сделали это, чтобы замедлить наступление российских подразделений.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, вчера бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об освобождении российскими военными населенного пункта Ягодное, расположенного к северу от Артемовска. 18 февраля сообщалось, что российские военные освободили село Гряниковка в Харьковской области. 12 февраля стало известно, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль поселок городского типа Красная Гора, который расположен под Артемовском в Донецкой Народной Республике.

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Максим Кокунин