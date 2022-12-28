В отделе МВД по Нурлатскому району Татарстана представили нового начальника

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Новым начальником отдела МВД России по Нурлатскому району Татарстана стал Газинур Муртазин. Подполковника полиции личному составу представил заместитель министра внутренних дел по РТ Алексей Соколов, сообщает пресс-служба МВД.

Газинур Муртазин родился в селе Лашманка Черемшанского райна Татарской АССР. Окончил Московский гуманитарно-экономический институт. Службу в органах внутренних дел начинал в должности оперуполномоченного межрайонного отдела милиции по линии экономических преступлений (на объектах нефтехимии) при МВД Татарстана. В дальнейшем работал заместителем начальника отдела МВД России — начальником полиции отдела МВД России по Сармановскому району, начальником отдела МВД России по Сармановскому району.

В 2004 году находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В последнее время находился в Нижнекамске, где занимал должность начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.



Напомним, что месяц назад начальником отдела МВД по Кайбицкому району Татарстана назначили Альберта Шакирова. Он — генерал-майор полиции.

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Айрат Назипов