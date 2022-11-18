Начальником отдела МВД по Кайбицкому району Татарстана назначили Альберта Шакирова

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Начальником отдела МВД по Кайбицкому району Татарстана назначили Альберта Шакирова, коллективу его сегодня представил заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Алексей Завгороднев.



Завгороднев отметил, что Альберт Шакиров зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный руководитель и имеет богатый оперативный опыт. Заместитель министра выразил уверенность, что большой опыт работы Альберта Шакирова поможет ему справиться с выполнением всех задач.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Альберт Шакиров родился в деревне Степные Енали Буинского района республики. В 2003 году окончил Казанский университет им В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с неправомерным завладением автомототранспортом ОУР УВД по Набережным Челнам. С 2015 по 2018 год был на должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по Буинскому району, с 2018 года — заместителем начальника отдела МВД России — начальником полиции отдела МВД России по Буинскому району.

Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 3-, 2- и 1-й степени. Женат, воспитывает сына и дочь.

24 октября прошло назначение нового руководителя МВД по Новошешминскому району — им стал майор полиции Александр Митрясов.



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Маргарита Головатенко