Начальником отдела МВД по Кайбицкому району Татарстана назначили Альберта Шакирова
Начальником отдела МВД по Кайбицкому району Татарстана назначили Альберта Шакирова, коллективу его сегодня представил заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Алексей Завгороднев.
Завгороднев отметил, что Альберт Шакиров зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный руководитель и имеет богатый оперативный опыт. Заместитель министра выразил уверенность, что большой опыт работы Альберта Шакирова поможет ему справиться с выполнением всех задач.
Альберт Шакиров родился в деревне Степные Енали Буинского района республики. В 2003 году окончил Казанский университет им В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».
Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с неправомерным завладением автомототранспортом ОУР УВД по Набережным Челнам. С 2015 по 2018 год был на должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по Буинскому району, с 2018 года — заместителем начальника отдела МВД России — начальником полиции отдела МВД России по Буинскому району.
Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 3-, 2- и 1-й степени. Женат, воспитывает сына и дочь.
24 октября прошло назначение нового руководителя МВД по Новошешминскому району — им стал майор полиции Александр Митрясов.
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