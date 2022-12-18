Сергей Шойгу отправился в зону спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Глава российского военного ведомства совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений. Также он пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач.
— На пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях. Особое внимание в ходе заслушивания командующих Министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений, — отметили в Минобороны.
Напомним, на этой неделе из Казани отправили очередной эшелон мобилизованных. Они располагались в «Казань Экспо».
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