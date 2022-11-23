В Луганске открыли памятник погибшим при защите Донбасса строителям

Фото: кадр из видео Минстроя России

Возле здания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР в Луганске накануне открыли памятник погибшим при защите Донбасса строителям. Об этом в своем telegram-канале рассказал федеральный Минстрой.

— Мемориал представляет собой стелу с нанесенной на нее картой ЛНР, на пьедестале — строительная и военная каски. В ходе церемонии открытия памятного знака в его основание заложили капсулу, в которой хранится земля со всех территорий ЛНР, — говорится в сообщении ведомства.

На церемонии открытия присутствовали родные и близкие погибших строителей, замглавы Минстроя России Валерий Леонов, представители регионального ведомства, профсоюзы и просто неравнодушные граждане.

В ходе мероприятия Леонов подчеркнул важность события, а также указал на то, что профессия строителя — в созидании, стремлении обеспечить комфортные условия для жизни. Рассказал он и том, что в настоящее время специалисты этой отрасли крайне важны для восстановления мирной жизни на Донбассе.

Также напомним, что вчера в Госдуме прозвучала идея признать ветеранами всех защитников Донбасса с 2014 года. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что сейчас этот статус устанавливается для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, выполняющих задачи в ходе военной операции с 24 февраля 2022 года.



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Артем Гафаров