В Татарстане от гриппа привиты более 1,3 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на 21 ноября от гриппа привились 1,3 млн человек, что составляет 56,4% от плана и 36,7% от численности населения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

В регионе привиты 981405 (73,6%) взрослых и 380906 (89,6%) детей. Из дополнительных источников финансирования привито 835 человек на двух территориях: в Бугульминском и Кайбицком районах.

— Вакцина против гриппа защищает от штаммов вирусов гриппа, которые, по прогнозам эпидемиологов, будут наиболее распространены в предстоящем сезоне, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России вакцинацию от гриппа прошли 59,9 млн человек, или 40,9% от численности населения страны. Как отметили в Роспотребнадзоре, заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами и другими), однако доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться.

Напомним, по данным на 10 октября, в Татарстане от гриппа был привит 827 321 человек, что составляло 22,3% населения.



В конце прошлой недели в России было зарегистрировано около 70 случаев гриппа, почти в 70% случаев это грипп A (H1N1) 2009 года, или свиной грипп.

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Максим Кокунин