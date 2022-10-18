Минобороны: мобилизации из одной организации подлежат не более 30% от общего числа трудящихся

Мобилизации из одной организации подлежат не более 30% от общего числа трудящихся. Об этом говорится в заявлении Минобороны, опубликованном RT.

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров 22 сентября сообщил, что повестки получили несколько десятков диспетчеров Госкорпорации по организации воздушного движения в филиалах из Петропавловска-Камчатского, Магадана и Иркутска.

Фото: mil.ru

Профсоюз направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить ключевым диспетчерам отсрочку от мобилизации. Запрос перенаправили в Минобороны.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин объявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся. По его данным, в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек из 300 тысяч. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч — выполняют боевые задачи.



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Татьяна Леухина