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Минобороны: мобилизации из одной организации подлежат не более 30% от общего числа трудящихся

17:36, 18.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: мобилизации из одной организации подлежат не более 30% от общего числа трудящихся
Фото: realnoevremya.ru

Мобилизации из одной организации подлежат не более 30% от общего числа трудящихся. Об этом говорится в заявлении Минобороны, опубликованном RT.

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров 22 сентября сообщил, что повестки получили несколько десятков диспетчеров Госкорпорации по организации воздушного движения в филиалах из Петропавловска-Камчатского, Магадана и Иркутска.

Фото: mil.ru

Профсоюз направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить ключевым диспетчерам отсрочку от мобилизации. Запрос перенаправили в Минобороны.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин объявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся. По его данным, в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек из 300 тысяч. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч — выполняют боевые задачи.

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Татьяна Леухина
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