Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +19 градусов
В пятницу, 16 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшой, днем местами умеренный дождь. Утром в отдельных районах туман.
Максимальная температура воздуха днем составит +14—19 градусов. В Казани прогнозируется от +14 до +18 °С. В Набережных Челнах потеплеет до +14—17 градусов.
Ветер южный, юго-западный умеренный, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.
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