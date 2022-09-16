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Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +19 градусов

06:32, 16.09.2022
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +19 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 16 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшой, днем местами умеренный дождь. Утром в отдельных районах туман.

Максимальная температура воздуха днем составит +14—19 градусов. В Казани прогнозируется от +14 до +18 °С. В Набережных Челнах потеплеет до +14—17 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Ветер южный, юго-западный умеренный, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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