Число раненных при ударе беспилотника ВСУ по штабу Черноморского флота выросло до шести

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Число раненых при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе выросло до шести, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Двое пострадавших — в состоянии средней тяжести, остальные — легкие. Им оказывается необходимая помощь. Всего ранено шесть человек, — сказал он.

По его словам, взрывное устройство было маломощным, а БПЛА на который оно было установлено — самодельный.

Напомним, сегодня утром штаб Черноморского флота России был атакован украинским беспилотником. Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности.



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Максим Кокунин