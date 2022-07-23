Белый дом объявил о выделении Украине $175 млн военной помощи
Белый дом выделил Киеву пакет военной помощи на сумму до $175 млн, сообщает RT со ссылкой на указ президента США Джо Байдена.
Двумя неделями ранее Джо Байден объявил о выделении дополнительных $400 миллионов в виде вооружения, оборудования и боеприпасов для Украины.
Издание RT сообщало, что на нелегальных площадках в даркнете можно найти объявления о продаже вооружения, которое НАТО поставляло на Украину. Как пишет издание, доставку проводят через системы тайников как по территории Украины, так и в другие страны. Продавцы согласились отвезти товар в Польшу за дополнительную плату — за тысячу долларов.
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