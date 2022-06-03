Путин: проблемы с продовольствием в мире начались еще до начала спецоперации на Украине

Проблемы с продовольствием в мире начались еще до начала специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, стоимость продовольствия будет только увеличиваться. А ситуация с мировыми удобрениями на фоне санкций станет ухудшаться, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса путем экспорта зерна и удобрений. По его словам, это может произойти при условии снятия ограничений со стороны Запада.

В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что из-за спецоперации на Украине может наступить глобальный голод. По словам Захаровой, цены на продовольствие растут из-за санкций, введенных против России западными странами под напором США.

Диана Жиленкова