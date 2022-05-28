За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали больше 20 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик в Россию эвакуировали 20 206 человек, в том числе 2 672 ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.



По его словам, всего с начала спецоперации в Россию эвакуированы уже 1 522 261 человек, из них 250 130 детей. Российскую границу пересекли 214,7 тысячи автомобилей, из них за прошедшие сутки — 3 493.

Также на горячую линию межведомственного координационного штаба, возглавляемого Мизинцевым, от иностранцев и украинцев поступило 89 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе находится 2 756 996 таких обращений из 2 137 населенных пунктов Украины.

Фото: кадр видео Минобороны России

Накануне сообщалось, что за сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 19 598 человек, включая 2 629 детей.



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Дарья Акимова