Минобороны России: гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической

Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах стремительно ухудшается и приближается к критической. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— По данным Детского фонда ООН, на Украине голодают 8,7 млн человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания, — приводит его слова ТАСС.

Фото: mil.ru

Мизинцев отметил, что западные страны намерены как можно скорее вывезти зерно с Украины, «лицемерно заявляя о гуманитарной поддержке». По словам генерал-полковника, они не задумываются о последствиях таких действий.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страна намеренно замедляет темпы проведения спецоперации на Украине. По словам главы ведомства, это делается ради обеспечения эвакуации и отсутствия жертв среди мирного населения.

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Диана Жиленкова