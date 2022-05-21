Минобороны России показало пуск ракеты «Калибр»

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Российский экипаж фрегата Черноморского флота выполнил пуск крылатой ракетой «Калибр» по назначенной наземной цели из акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также ведомство поделилось соответствующими кадрами. Летательный аппарат был запущен в светлое время суток. Ракетный удар нанесен по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

По данным Минобороны, ракетами «Калибр» в районе ж/д станции Малин Житомирской области Украины уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и стран Европы для группировки украинских войск в Донбассе. Также российская авиация в районе населенного пункта Белицкое сбила украинский самолет Су-25.



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Диана Жиленкова