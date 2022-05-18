Россия за сутки эвакуировала более 17 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР

Фото: кадр видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 17 212 человек, в том числе 2 004 ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной страны генерал-полковника Михаила Мизинцева.



Всего с начала спецоперации в Россию прибыли уже 1 342 926 человек, из которых 227 896 дети. Кроме того, за этот период российскую границу пересекли 182 362 машины, в том числе 2 076 — за прошедшие сутки. Также в регионах страны продолжают работать более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. Беженцам помогают с дальнейшим размещением, трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и школах, а также предоставлением социальных выплат.

Также Мизинцев рассказал, что за сутки от иностранных и украинских граждан поступило еще 109 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским ВС районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего их — 2 756 034 из 2 135 украинских населенных пунктов.

Помимо этого, по словам Мизинцева, сегодня прошли три гуманитарные акции в ДНР и Харьковской области. В ходе них населению передали 245 тонн предметов первой необходимости и продуктов. Всего с 2 марта Россия доставила на Украину 20,7 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и изделий медицинского назначения, а также проведела 1 022 гуманитарные акции.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне сообщалось, что за сутки без участия Киева из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы 17 733 человека, в том числе 1 797 детей. От иностранных и украинских граждан поступило 102 обращения с просьбами об эвакуации.



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Дарья Акимова