Россия доставила на Украину более 19 тысяч тонн гуманитарной помощи

Со 2 марта 2022 года Россия доставила на Украину 19 126 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, проведено 998 гуманитарных акций. Из них шесть за минувшие сутки прошли в Харьковской и Запорожской областях. В ходе мероприятий мирные граждане получили 260,5 тонны гуманитарной помощи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мизинцев добавил, что на пунктах сбора подготовлено более 23 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, в том числе детское питание, передает «РИА Новости».

По данным Минобороны, за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали более 19 тысяч человек, включая 4 тысячи детей. Всего с начала специальной военной операции на территорию страны прибыли более 1,2 млн переселенцев, из них свыше 215,5 тысячи — дети.

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Диана Жиленкова