Джонсон заявил, что решение об обмене попавших в плен британцев должна принять Украина

Решение об обмене граждан Великобритании, которые воевали на стороне Украины и сдались в плен, должен принять Киев. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины граждане Британии, которые были пойманы, не являются заложниками. Джонсон отметил, что они не террористы для обмена, а военнопленные.

Фото: кадр видео Минобороны России

— И поэтому у них есть права по Женевской конвенции. Их не должны выставлять перед камерами, их не должны заставлять записывать видео заложников. Это нарушение их прав, — приводит слова британского премьер-министра «РИА Новости».



Сегодня президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Москве заявил, что в Мариуполе в плен сдались почти 1,3 тысячи человек. Пострадавшие и раненые, как отметил российский президент, находятся «в абсолютно нормальных условиях», врачи оказывают им помощь.

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Диана Жиленкова